Başakşehir maçında gösterdiği harika performansını bir golle süsleyen Dries Mertens, Teknik Direktör Okun Buruk'un da sisteminde kilit bir rol almaya devam ediyor.

Yönetim, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan 36 yaşındaki Belçikalı yıldızın 1 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giymesini çok istiyor. İdareciler, bu konuda Mertens'le masaya oturacak.

Teknik Direktör Okan Buruk, tecrübeli oyuncusunun takımda kalmasından yana. Mertens, bu sezon 34 resmi maçta görev aldı. Bin 972 dakika sahada kalan Belçikalı yıldız, bu süre içinde 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Deneyimli isim, Sarı-Kırmızılı formayı toplam 67 kez giydi. Bu dönemde 13 gol, 10 asist yapan Mertens, pas istasyonunda da merkez oldu. 36'lık Belçikalı oyuncunun değeri ise 2 milyon euro...