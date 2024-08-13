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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Adrien Rabiot'un menajeri açıkladı

Juventus'tan ayrıldıktan sonra boşa kalan Fransız yıldız Adrien Rabiot'un adı Galatasaray ile transfer dedikodularına karışmıştı. Konuyla ilgili Rabiot'un menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

13 Ağustos 2024 Salı 14:24 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Adrien Rabiot'un menajeri açıkladı
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Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot henüz net bir karar vermedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juve'ye veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.

Galatasaray ile de resmi temaslar kuran Fransız orta saha, gelen diğer teklifleri değerlendiriyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun annesi ve menajeri Mamma Veronique, "Bazı takımlarla görüşüyoruz. Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE KARAR VERECEK

29 yaşındaki futbolcuyu Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da istediği yazılırken, Rabiot'un kısa sürede kararını vereceği belirtildi.

JUVENTUS KARİYERİ

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.

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