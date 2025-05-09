Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten ayrılması durumunda Premier League'e dönme olasılığı güçleniyor. Daha önce adı Chelsea ve Arsenal ile anılan Alman yıldız için şimdi de Newcastle United devreye girdi. Bild'in haberine göre Newcastle, Sane ile ilgilendiğini kulübe bildirdi.

TEKLİFE SİNİRLENDİ VE MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sane'nin uzun süre Bayern ile yeni sözleşme imzalayacağı konuşulmuş, hatta yıllık maaşının 17–20 milyon eurodan 10 milyon euroya düşeceği bir anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Ancak Sane bu şartlardan memnun kalmadı ve ayrıca bir imza parası da talep etti. Bunun yanında, kulübün ona geç teklif sunmasından rahatsız oldu ve bu nedenle menajerini değiştirerek Pini Zahavi ile çalışmaya başladı.

BAYERN YÖNETİMİ 10 GÜN SÜRE VERDİ

Bayern cephesi ise teklifini iyileştirmeye sıcak bakmıyor ve Sport1'e göre sportif direktör Max Eberl, Sane'ye bunu açıkça iletti. Bild gazetesi, kulübün Sane'ye 10 gün içinde karar vermesi için ultimatom verdiğini yazdı.

Weidenfeller'den ağır sözler: "Karakter göstergesi"

Öte yandan, eski kaleci Roman Weidenfeller, Sane'nin bu süreçte kulübü, eski menajerini ve taraftarları yüzüstü bıraktığını belirterek onu eleştirdi. Weidenfeller, menajer değişikliğini de "karakter göstergesi" olarak yorumladı. Yeni menajer Zahavi'nin, geçmişte David Alaba ve Robert Lewandowski transferlerinde de Bayern yönetimiyle sorunlar yaşadığı biliniyor.

Sane, 2020 yılında Manchester City'den Bayern'e transfer olmuştu. Bu sezon 43 maçta 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Gelecek sezon için şimdiden yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirildi.

Europa Calcio'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalama konusunda kararsızlık yaşayan Leroy Sane'yi yakın takibe aldı.

BAYERN MUNIH'TEN İSTEDİĞİ MAAŞ...

Alman kanat oyuncusunun 2020/21 sezonundan beri formasını giydiği Bavyera ekibinden yıllık net 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro bonus içeren üç yıllık bir anlaşma talep ettiği aktarıldı.

29 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan Pini Zahavi'nin Alman devine açık kapı bıraktığı ancak oyuncunun Türkiye'ye transfer olma ihtimalinini ise her zamankinden daha güçlü göründüğü öne sürüldü.

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Yıldız futbolcunun adı ayrıca Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile de anılmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih ile toplamda 43 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.