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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Ezeli rakipten İlkay Gündoğan hamlesi

Daha önce adı birçok kez Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan için sürpriz bir iddia İspanyol basınından geldi. Türk kökenli Alman futbolcu için Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe hamle yaptı. İşte detaylar...

4 Ağustos 2024 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Ezeli rakipten İlkay Gündoğan hamlesi
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Süper Lig'de bu sezon kesin şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Art arda transferleri açıklayan sarı lacivertliler şimdi de İlkay Gündoğan'ın peşinde. Türk kökenli futbolcunun Barcelona'dan ayrılabileceği konuşuluyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'I İSTİYOR

İspanyol basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla İlkay Gündoğan'ı kadrosunda görmek istediğini aktardı. Portekizli hoca, tecrübeli futbolcuyu takımın merkez orta sahasında beyin olarak düşünüyor. Fenerbahçe yönetiminin de İlkay transferi için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

BARCELONA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Haberde, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Tecrübeli futbolcu Katalan ekibinde geçtiğimiz sezon 51 maça çıktı. 5 gol atmayı balaran İlkay, 14 asistlik performans gösterdi.

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