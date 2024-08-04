Süper Lig'de bu sezon kesin şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Art arda transferleri açıklayan sarı lacivertliler şimdi de İlkay Gündoğan'ın peşinde. Türk kökenli futbolcunun Barcelona'dan ayrılabileceği konuşuluyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'I İSTİYOR

İspanyol basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla İlkay Gündoğan'ı kadrosunda görmek istediğini aktardı. Portekizli hoca, tecrübeli futbolcuyu takımın merkez orta sahasında beyin olarak düşünüyor. Fenerbahçe yönetiminin de İlkay transferi için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

BARCELONA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Haberde, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Tecrübeli futbolcu Katalan ekibinde geçtiğimiz sezon 51 maça çıktı. 5 gol atmayı balaran İlkay, 14 asistlik performans gösterdi.