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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Gianluigi Donnarumma İngiliz deviyle masada

Galatasaray'ın transfer listesinde adı bulunan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki genç kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Premier Lig devi Manchester United ile görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların transfer için olumlu bir zeminde buluştuğu öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 14:18 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Gianluigi Donnarumma İngiliz deviyle masada
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Premier League devi Manchester United, Galatasaray ile de anılan Gianluigi Donnarumma için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar, Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Son saatlerde Donnarumma'nın temsilcileri ile Manchester United yetkilileri arasında görüşmelerin gerçekleştiği belirtilirken, tarafların transfer için olumlu bir zeminde buluştuğu ifade ediliyor.

PSG İLE MAAŞ KRİZİ

Öte yandan PSG ile de sözleşme görüşmelerine devam eden Donnarumma'nın maaş beklentisinin fazla olması nedeniyle PGS ile anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 47 resmi maça çıkan Gianluigi Donnarumma bu karşılaşmalarda 43 gol yerken tam 13 maçta kalesini gole kapattı.

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