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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Lucas Digne'den açıklama geldi

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Lucas Digne'den konuyla ilgili açıklama geldi. İddialar hakkında konuşan 31 yaşındaki futbolcu 'Üzgünüm ama Galatasaray haberleri doğru değil.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

7 Ağustos 2024 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Lucas Digne'den açıklama geldi
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek transferi için arayışlar başlarken, Lucas Digne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı.

Fransız basını ilk olarak Galatasaray'ın, Aston Villa'nın Fransız sol beki Lucas Digne ile ilgilenmeye başladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Aston Villa'nın Ocak 2022'de 30 milyon euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Lucas Digne'yi maaşını ödeyerek kiralamak istedi. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi.

Lucas Digne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzgünüm ama Galatasaray haberleri doğru değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın Lucas Digne için yaptığı resmi teklifin belgesi sosyal medyaya düştü. Fransız futbolcu bu belge ile ilgili açıklama yapmadı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki Fransa milli sol bek, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.

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