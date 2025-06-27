Galatasaray ile anılıyordu! Marcin Bulka'nın yeni adresi belli oldu

Nice forması giyen Marcin Bulka, kariyerine İngiltere'de devam etmeye hazırlanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Sunderland, 25 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.

GELECEK HAFTA BİTEBİLİR

Sunderland'in, Polonyalı file bekçisinin transferi için Nice ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi. İki ekip arasındaki görüşmelerde masadaki rakamın 18 milyon sterlin (21 milyon euro) civarında olduğu ve transferin gelecek hafta bitebileceği yazıldı.

GALATASARAY'DA GÜNDEME GELDİ

Galatasaray'ın da gündemine gelen Bulka'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.