26 Ağustos 2025 Salı
Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Senne Lammens kararını verdi

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray ile adı geçen Senne Lammens transfer için kararını verdi. Belçikalı kaleci tercihini Manchester United'dan yana kulllandı.

26 Ağustos 2025 Salı 22:40
Galatasaray ile anılıyordu! Senne Lammens kararını verdi
Royal Antwerp forması giyen ve Galatasaray'ın da kaleci adayları arasında gösterilen Senne Lammens için önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, 23 yaşındaki kaleciyi 17 milyon sterlin (19.6 milyon euro) değerinde bir anlaşma ile kadrosuna katmak istiyordu ancak transfer için son anda Galatasaray devreye girdi. Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından, Belçikalı kalecinin şu anda Manchester United'a transferi belirsizliğini koruyor.

DAHA YÜKSEK TEKLİF

Galatasaray'ın Lammens için daha yüksek bir teklif sunduğu ancak 23 yaşındaki kalecinin transfer için tercihinin Manchester United olduğu yazıldı.

