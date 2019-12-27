İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9368
  • EURO
    6,6147
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    114066
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ile Antalyaspor 47. randevuda
Spor

Galatasaray ile Antalyaspor 47. randevuda

İki takım arasında ligde yapılan 46 maçın 28'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı.

27.12.2019  10:05 - Güncelleme: 27.12.2019  10:05

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

(AA)

Başkan Erdoğan´dan Libya tezkeresi açıklaması: Meclis açılır açılmaz ilk iş...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu
Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı
Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı
Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!
Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.