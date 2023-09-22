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Spor

Galatasaray ile Başakşehir 31. randevuya çıkıyor

Galatasaray ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın 31. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 30 maçın 15'ini Galatasaray, 7'sini ise Başakşehir kazanırken 8 kez de karşılaşma berabere tamalandı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Galatasaray ile Başakşehir 31. randevuya çıkıyor
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Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de yarın 31. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 30 maçtan 15'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 52 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

BAŞAKŞEHİR'İN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 10'u Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 15 lig maçında sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı.

Söz konusu karılaşmalarda Galatasaray 23, ev sahibi ekip ise 21 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

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