Galatasaray ile Beşiktaş 357. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 6 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 20 puan ve maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.

357. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 356 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 127 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 115 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

İki takım arasında son olarak oynanan TFF Süper Kupa maçını Beşiktaş 5-0'lık skorla kazandı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

İki takım Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 50, siyah-beyazlılar ise 39 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 162 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 140 kez gol sevinci yaşadı.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Beşiktaş derbisi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.