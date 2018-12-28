Galatasaray ile Beşiktaş arasında Maicon - Gökhan Töre takası

Beşiktaş Başkanı Orman'ın, ara transfer döneminde 1 ya da 2 stoper alacağını açıklamasının ardından yeni adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birinin de Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve göndermek istediği isimlerden biri olan Maicon olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Terim'in takımda istemediği Maicon'a kulüp arayışlarını sürdürüyor.

Körfez'i istemeyen ve Brezilya'ya dönmesi konusunda ise yapılan tekliflerin yetersiz kaldığı ortamda sambacı, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da mesaj gönderdi. Orman'ın "Bir değil iki stoper" alacaklarını açıklamasından sonra Maicon'un menajeri siyah-beyazlılarla temas kurdu.

Maicon-Töre takası

Gelen bilgiler Güneş'in izin vermesi durumunda, sürpriz bir Maicon-Töre takasının gündeme gelebileceğini konuşmaya başladı. Maicon, Galatasaray'dan senelik 2.2 milyon euro garanti para + bonuslar kazanıyor. Beşiktaş yönetiminin, sarı- kırmızılı kulüple anlaşılması durumunda 30 yaşındaki Brezilyalıya senelik 1.8 milyon euro önereceği ifade edildi. Maicon, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 20 maçta forma giyerken bu maçların 15'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Maicon, görev aldığı maçlarda 1 gol ve 1 asiste imza atarken 1 de sarı kart gördü.

Beşiktaş'ın Maicon karşılığında teklif etmeyi planladığı Gökhan Töre ise bu sezon takıma pek faydalı olamadı. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla İngiltere'de West Ham'ın yolunu tutan yıldız isim dönüşünde ise aynı etkinliği gösteremedi. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle performansında düşüş olan Gökhan Töre, bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta forma giyebildi. Gökhan Töre, Beşiktaş'a bu sezon gol ya da asist katkısında bulunmadı.

(Fotomaç)