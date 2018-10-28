Galatasaray ile Beşiktaş TL sözleşmeleri için fikir birliği yaptı

Kulüpler Birliği, son toplantısında yerli futbolcularla Euro üzerinden yapılan sözleşmelerde 5.2 TL'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını almıştı. Perde arkasında ise ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'ın birlikte hareket edeceği kaydedildi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı'yı arayarak hem teknik adamlar hem de yerli futbolcuların TL sözleşmesi için bir görüşme yaptıkları öğrenildi.

İki kulübün de yerli futbolcuların maaşlarını Euro'dan TL'ye dönüştürürken aynı sabit kuru esas almak üzerine konuştukları ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi. Kulüpler Birliği'nin 5.2 TL'lik sabit Euro kuru uygulanırsa, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kasasından Türk pasaportlu oyuncularına 20'şer milyon TL daha az para çıkacak.

SÖZLEŞMELER NASIL YAPILACAK?

Spor kulüpleriyle döviz üzerinden anlaşma yapan Türk sporcuların sözleşmeleri Türk Lirası'na çevrilirken iki tarafın anlaşması baz alınacak. Ancak taraflar arasında mutabakat sağlanamazsa 2 Ocak 2018'den önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin Türk Lirası'na çevrilmesinde, 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk lirasına geçiş yapabilecek. Söz konusu dönemde dolar 3,77 lira, Euro ise 4,54 liradan satılıyordu.

İŞTE SABİT KUR İLE TL'YE GEÇİLİRSE YAPILACAK YENİ SÖZLEŞMELER

GALATASARAY

FATİH TERİM: 15.6 milyon TL (Eski maaşı 19.2 milyon TL)

SELÇUK İNAN: 15.3 milyon TL (Eski maaşı 18.8 milyon TL)

EREN DERDİYOK: 11.1 milyon TL (Eski maaşı 13.7 milyon TL)

SERDAR AZİZ: 10.4 milyon TL (Eski maaşı 12.8 milyon TL)

EMRE AKBABA: 9.1 milyon TL (Eski maaşı 11.2 milyon TL)

TARIK ÇAMDAL: 8.3 milyon TL (Eski maaşı 10.2 milyon TL)

AHMET ÇALIK: 4.6 milyon TL (Eski maaşı 5.7 milyon TL)

SİNAN GÜMÜŞ: 3.3 milyon TL (Eski maaşı 4.1 milyon TL)

ÖMER BAYRAM: 2.6 milyon TL (Eski maaşı 3.2 milyon TL)

BEŞİKTAŞ

ŞENOL GÜNEŞ: 13 milyon TL (Eski maaşı 16 milyon TL)

OĞUZHAN ÖZYAKUP: 10.4 milyon TL (Eski maaşı 12.8 milyon TL)

TOLGAY ARSLAN: 9.3 milyon TL (Eski maaşı 11.5 milyon TL)

GÖKHAN TÖRE: 9.3 milyon TL (Eski maaşı 11.5 milyon TL)

CANER ERKİN: 9.1 milyon TL (Eski maaşı 11.2 milyon TL)

GÖKHAN GÖNÜL: 9.1 milyon TL (Eski maaşı 11.2 milyon TL)

MUSTAFA PEKTEMEK: 8.8 milyon TL (Eski maaşı 10.8 milyon TL)

TOLGA ZENGİN: 6.2 milyon TL (Eski maaşı 7.6 milyon TL)

NECİP UYSAL: 5.7 milyon TL (Eski maaşı 7 milyon TL)

(Sabah)