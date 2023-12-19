Galatasaray ile Beşiktaş transferde rakip oldu! Okan Buruk bitirilmesini istedi

Leipzig'ten yaz transfer döneminde kiraladığı Angelino'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, sol bek transferi için harekete geçti.

Sports Digitale'nin haberine göre, sarı-kırmızılı takım Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'ın transferi için harekete geçti.

Okan Buruk, 18 yaşındaki genç oyuncunun transferinin bitirilmesini istedi.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Berkay Yılmaz, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın yardımcılığını yürüten Emrah Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Berkay Yılmaz'ı takip ettiklerini söylemişti.

Türkiye'nin U19 Milli Takım formasını da giyen Berkay Yılmaz'ın, Alman ekibi Freiburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.