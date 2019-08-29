Galatasaray ile birlik arasında buzlar eriyor
Galatasaray ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki buzlar eriyor.
- STAR SPOR
Geçen sezon, Kulüpler Birliği’nin Galatasaray’ı hedef alan bir bildiri yayınlamasının ardından Sarı-Krımızılılar büyük tepki göstermiş ve o günden bu yana Birlik toplantılarına katılmamıştı. Dün yapılan Olağan Genel Kurul’da Galatasaray bu protestoya bir son verdi. Başkan Mustafa Cengiz, Monaco’ya kura çekiline gittiği için toplantıya Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldı. Öte yandan toplantının adından Kulüpler Birliği Başkanı Orman, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile bir araya gelerek gündemdeki konularla ilgili bir görüşme yaptı.
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