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  • Galatasaray ile Fatih Karagümrük, 19. kez kozlarını paylaşacak
Spor

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, 19. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray, rakibiyle 19. kez karşı karşıya gelecek.

AA19 Aralık 2023 Salı 09:30 - Güncelleme:
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, 19. kez kozlarını paylaşacak
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Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

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