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Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yarı final için kapışacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final bileti için karşılaşacak. Tur atlayan ekip, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek.

AA18 Mart 2021 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 10:19
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, yarın İspanya'da karşı karşıya gelecek.

Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan da galibiyetle ayrılırsa yarı final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın kazanması halinde ise sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekip, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek.

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