Galatasaray ile Gaziantep FK 11. kez kozlarını paylaşacak

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.