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Spor

Galatasaray ile Gaziantep FK 11. kez kozlarını paylaşacak

Avrupa maçı nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 3. hafta Galatasaray-Gaziantep FK maçı yarın oynanacak.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Galatasaray ile Gaziantep FK 11. kez kozlarını paylaşacak
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Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

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