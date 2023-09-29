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Spor

Galatasaray ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de 103. randevuya çıkıyor

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 103. kez karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu.

AA29 Eylül 2023 Cuma 10:32 - Güncelleme:
Galatasaray ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de 103. randevuya çıkıyor
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Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 103. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 102 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 64'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 212 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 89 golle karşılık verebildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı, Galatasaray 38, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. Başkent temsilcisi, İstanbul'daki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında 4-2'lik skorla elde etti.

2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda henüz galibiyet alamayan MKE Ankaragücü, bu statta çıktığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 1-0 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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