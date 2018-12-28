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Galatasaray ile Serdar Aziz'in yolları ayrıldı

Sivasspor maçından önce ağrılarım var diyerek son dakikada kadro dışında kalan Serdar Aziz ile Galatasaray'ın yolları ayrıldı.

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Trtspor'un haberine göre; Galatasaray, Serdar Aziz ile karşılıklı sözleşme fesih kararı aldı.

Sivasspor maçı öncesi midesinden rahatsızlanan Serdar, son anda kadrodan çıkarılmıştı. Tecrübeli savunmacının, ertesi gün Maldivler tatilinden bir fotoğrafını eşi Tuğçe Aziz’in paylaşmasıyla ortalık karıştı.

Sarı-kırmızı camiada büyük rahatsızlık yaratan bu gelişmelerin ardından Serdar Aziz'le yolların ayrılmasına karar verildi.

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