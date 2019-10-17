Galatasaray ile Sivasspor 27. kez karşı karşıya gelecek
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı.
- Galatasaray evinde puan kaybetmedi
Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan 13 lig maçında da Galatasaray galip geldi.
Sivas ekibi rakibine deplasmanda 10 gol atabildi, kalesinde ise 32 gol gördü.
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