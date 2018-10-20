Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray ilk 45 dakikada gol atmakta zorlanıyor

Galatasaray, bu sezonki resmi maçlarının ilk yarılarında skor üretmekte zorlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında  Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezonki  resmi maçlarının ilk yarılarında skor üretmekte zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper  Kupa'da bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada bulduğu 21 golün sadece 5'ini ilk  yarılarda kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankakagücü maçının ilk yarısında 2,  Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova  müsabakalarının ilk devrelerinde ise birer kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın bu gollerini Serdar Aziz, Henry Onyekuru,  Fernando Reges, Garry Rodrigues ve Bakary Kone (Kendi kalesine) attı.

Ligdeki son 6 maçın ilk yarısında gol atamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının ilk yarılarında gol atmayı  başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir  Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor müsabakalarının ilk  devrelerinde rakip ağları havalandıramadı.

Galatasaray, bu maçların 3'ünü kazanırken, 2'sinde mağlup oldu,  birinde berabere kaldı.

Ligdeki son 12 gol ikinci yarılarda

Galatasaray, Süper Lig'deki son 12 golünü müsabakaların ikinci  yarılarında kaydetti.

Ligin 3. haftasında 6-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci  devresinde 5 gol atan sarı-kırmızılı takım, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasının  son 45 dakikasında 4 kez topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8.  haftadaki Antalyaspor ve 9. haftadaki Bursaspor karşılaşmalarının ikinci  devrelerinde ise birer kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdil Biret´ten hasta çocuklar yararına konser

İdil Biret´ten hasta çocuklar yararına konser

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA