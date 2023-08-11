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Galatasaray ilk haftalara iyi başlıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ligin ilk haftalarında oynadığı maçlardan iyi sonuçlarla ayrılmayı biliyor.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 16:19 - Güncelleme:
Galatasaray ilk haftalara iyi başlıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, 65 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 27 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.

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