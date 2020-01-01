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Spor

Galatasaray Zimbabveli forvet Tino Kadewere ile 6 aylık sözleşme imzaladı

Cimbom ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sol bek mevkisine Saracchi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, ikinci transferini santrfor mevkisine yaptı. Sarı kırmızılılar golcü futbolcu Tino Kadewere ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

01.01.2020  10:43 - Güncelleme: 01.01.2020  10:52

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar transfere erken bir giriş yaptı ve bombaları ardı ardına patlattı.
Sarı-kırmızılı takım, RB Leipzig'de forma giyen genç futbolcu Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti. Uruguaylı futbolcunun transferini kiralık olarak bitiren Galatasaray'da Saracchi'nin satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Galatasaray ilk transferini sol bek mevkisine gerçekleştirirken bir süredir santrfor arayışlarına hız vermişti. Stili ile Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba'ya benzeyen 22'lik golcü Tino Kadewere için son 1 aydır nabız yoklayan sarı-kırmızılı kurmaylar resmi girişimleri yapmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; bu girişimleri sonuç veren sarı-kırmızılı takım, Tino Kadewere ile 6 aylık bir sözleşme imzaladı.

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