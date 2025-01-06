İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2025 Pazartesi / 7 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3827
  • EURO
    36,5303
  • ALTIN
    2993.42
  • BIST100
    10108.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray İlkay Gündoğan'dan vazgeçmiyor! Sezon sonunda bir hamle daha yapılacak
Spor

Galatasaray İlkay Gündoğan'dan vazgeçmiyor! Sezon sonunda bir hamle daha yapılacak

Kadrosuna nokta atışı transferler yapmak isteyen Galatasaray'da hedef İlkay Gündoğan. Ara transfer döneminde İlkay'ın takıma katılması zor olduğu için sarı kırmızılı ekip sezon sonunda yeniden hamle yapacak. İşte detaylar...

Akşam6 Ocak 2025 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Galatasaray İlkay Gündoğan'dan vazgeçmiyor! Sezon sonunda bir hamle daha yapılacak
ABONE OL

G.Saray'ın efsane ismi Tugay Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılı takımın M.City forması giyen İlkay Gündoğan ile yüzde 80-90 anlaştığını iddia etti. Teknik Direktör Okan Buruk ise bu iddialarla ilgili, "İlkay'ı her takım ister. İyi bir G.Saraylı, hepimiz biliyoruz. Bir gün G.Saray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir.

Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılılar, sezon başından beri 34 yaşındaki orta saha ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu transferin devre arasında gerçekleşme ihtimali çok da gerçekçi durmuyor.

ORTA BOZULMAYACAK

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de zirveyi hedefleyen G.Saray, transfer politikasını da buna göre belirlemiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, UEFA kadrosuna 3 yeni isim yazabilecek. Bu isimlerden birinin Sallai olması bekleniyor. Diğer iki aday ise stoper ve hücum hattına yapılacak yeni transferler olacak. Buruk, bu süreçte orta sahada Torreira, Sara ve Mertens üçlüsünü bozmak istemiyor. Yönetim, sezon sonunda İlkay Gündoğan için bir hamle daha yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.