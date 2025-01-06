G.Saray'ın efsane ismi Tugay Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılı takımın M.City forması giyen İlkay Gündoğan ile yüzde 80-90 anlaştığını iddia etti. Teknik Direktör Okan Buruk ise bu iddialarla ilgili, "İlkay'ı her takım ister. İyi bir G.Saraylı, hepimiz biliyoruz. Bir gün G.Saray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir.

Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılılar, sezon başından beri 34 yaşındaki orta saha ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu transferin devre arasında gerçekleşme ihtimali çok da gerçekçi durmuyor.

ORTA BOZULMAYACAK

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de zirveyi hedefleyen G.Saray, transfer politikasını da buna göre belirlemiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, UEFA kadrosuna 3 yeni isim yazabilecek. Bu isimlerden birinin Sallai olması bekleniyor. Diğer iki aday ise stoper ve hücum hattına yapılacak yeni transferler olacak. Buruk, bu süreçte orta sahada Torreira, Sara ve Mertens üçlüsünü bozmak istemiyor. Yönetim, sezon sonunda İlkay Gündoğan için bir hamle daha yapacak.