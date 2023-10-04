Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Manchester United karşısında geriden gelerek 3-2'lik tarihi bir zafere imza attı.

ADA BASININDA MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇI

THE SUN

"Hojlund'un dublesine rağmen Onana'nın korkunç gösterisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı"

THE SUN

"Hep The Stretford End'de bir Şampiyonlar Ligi golü atmayı hayal etmişti ancak 10 yıl önce Old Trafford'a transferinin ardından sadece 4 maçta forma giymesi ona bu şansı tanımadı. United taraftarları bunu kendisine hatırlatmaktan mutluluk duyarken o da golünü attıktan sonra ellerini kulaklarının arkasına götürüp kalabalığa doğru gülümseyerek karşılığını verdi"

THE SUN

"Mauro Icardi, bir önceki hafta İstanbulspor'a karşı kullanılan penaltıda uygun pozisyonu kaçırdığı için yaşadığı mahcubiyeti telafi etme umuduyla öne çıktı ama hedefi yine ıskaladı. Icardi, bunu sadece 3 dakika sona telafi etti. Davinson Sanchez, Amrabat'ın isabetsiz topunu güçlü bir şekilde Icardi'nin koşu yoluna doğru gönderdi. O da hızla hareketlenip yere inen Onana'nın üzerinden aşırtarak golü buldu. Bitiş düdüğünü artık alışılagelen yuhalama sesi karşıladı"

MIRROR

"Galatasaray'ın maç öncesi basın toplantısında İngiltere ve Old Trafford'a dönüşüyle ilgili soruları savuştururken daha çarpıcı konuşamazdı ama uzun zamandır beklediği bir sahnede parlama şansı verildiğinde Zaha kesinlikle tehlikeli görünüyordu. Çaresiz Dalot'ya üstünlük sağlayarak attığı gol, Palace adına attığı türden bir gol değildi ancak Selhurst Park'ta sık sık gördüğümüz bir arzu ve isteği ortaya koyuyordu. Kariyerinin geç bir aşamasında Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor olabilir ve pek çok kişinin onu oynarken görmeyi beklediği kulüpte olmayabilir ama Zaha bu arenada olmaktan keyif alacaktır"

MIRROR

"Wilfried Zaha, salı gecesi Old Trafford'da Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United taraftarlarınca yuhalandı, alay edildi ancak pek umrunda değilmiş gibi görünüyordu. Eski Crystal Palace oyuncusu, maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalarla bazı kaşları kaldırdı ve söylemleri ev sahibi taraftarlarca hoş karşılanmadı. Şampiyonlar Ligi maçında Zaha'nın her topa dokunuşu yuhalama ve tepki ile karşılandı ancak son gülen eski United oyuncusu oldu"

DAILY MAIL

"Bir adım ileri, iki adım geri. Ne yazık ki bu, Manchester United'ın sezonunun hikayesi oldu ve dün gece Old Trafford'da kabus devam etti. İki kez Rasmus Hojlund ile öne geçtiler, iki kez de eski United'lı Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu tarafından yakalandılar. Erik ten Hag'ın takımı, Casemiro'nun oyun dışı kalmasının ardından Mauro Icardi'nin kaçırdığı penaltıyla bir çıkış yakaladığını düşünürken Arjantinli oyuncu, United'ın kötü savunmasını cezalandırarak bu sezon 10. maçta 6. yenilgiyi tattırdı. United, sadece Premier Lig sezonuna en kötü başlangıcı yapmakla kalmadı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne de A Grubu'nda arka arkaya aldığı yenilgilerle başladı"