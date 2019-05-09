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Galatasaray, Inter'den ayrılmaya hazırlanan Miranda ile prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray’ın Inter ile tüm bağlarını koparmaya hazırlanan Miranda için İtalyan ekip ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Birçok kulübün talip olduğu Brezilyalı stoperin de UEFA Şampiyonlar Ligi için Sarı-Kırmızılılar’a sıcak baktığı bildirildi.

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Şampiyonluğa kilitlenen G.Saray’da yönetim gelecek sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına hız verdi. Bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yakışan bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in isteği üzerine uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı stoper Joao Miranda transferini bitirmek üzere. Atletico Madrid’e veda eden Diago Godin ile her konuda anlaşan Inter, 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Miranda’yı elden çıkaracak.

BREZİLYALI ‘CİM BOM’ DEDİ

İtalyan medyasından calciomercato’da çıkan haberlere göre; Inter, yıllık 5 milyon euroluk kazancı olan Miranda'da ücretini 3,5 milyon euroya indirmesini talep etti. Ancak Brezilyalı savunmacı bu teklifi reddetti ve takımdan ayrılmaya karar verdi. FcInternews haber sitesi de uzun süredir Brezilya’dan Sao Paolo, Fransa’dan Monaco ve Türkiye’den G.Saray’ın Miranda’nın peşinde olduğunu, ancak Sambacı’nın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Cim Bom’a daha sıcak baktığını yazdı.

BABEL’İN FULHAM’A TRANSFERİ GİBİ

Galatasaray'ın Inter ile prensipte anlaştığını iddia eden fcinternews sitesi de 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Miranda için Sarı-Kırmızılılar’ın herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceğini yazdı. Devre arasında 6 aylık sözleşmesi kalan Babel için Beşiktaş ile Fulham arasında yapılan anlaşma gibi bir kiralık sözleşme yapılacağını öne sürülen haberde, Cim Bom’un cüzi bir kiralama ücreti ödeyeceği aktarıldı. Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta forma giyen 34 yaşındaki stoper, gol ya da asist yapamadı.

(Güneş)

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