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Spor

Galatasaray işi bitirdi! Bedava dünya yıldızı: Şampiyonluk için geliyor

Galatasaray ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken çalışmalar dur durak bilmiyor. Son olarak Zaniolo transferine imza atan Galatasaray, bir yıldız oyuncunun daha peşine düştü. İşte detaylar...

25 Şubat 2023 Cumartesi 20:43 - Güncelleme:
Galatasaray işi bitirdi! Bedava dünya yıldızı: Şampiyonluk için geliyor
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Zaniolo transferiyle büyük ses getiren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Ara transfer döneminin 5 Mart'a uzamasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, şimdi de Inter forması giyen Roberto Gagliardini'nin peşinde.

GALATASARAY TRANSFERDE DUR DURAK BİLMİYOR

Sezon başında kadrosuna kattığı birçok yıldızla büyük ses getiren Galatasaray, bu transferleri ara transfer döneminde de sürdürüyor. Son olarak Roma forması giyen yıldız isim Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı yönetim, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

BİR İTALYAN YILDIZI DAHA

İtalya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Serie A takımlarından Inter'de forma giyen İtalyan futbolcu Roberto Gagliardini'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinde kadroda düşünülmeyen Gagliardini için sezon sonunda harekete geçecek. İtalyan oyuncunun sezon sonu serbest kalacak olması Galatasaray'ın işini daha da kolaylaştırıyor. Transferin sezon sonunda resmiyete dökülmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Roberto Gagliardini, bu sezon Inter formasıyla şu ana kadar 17 resmi maçta forma giydi ve bunların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 627 dakika süre alan İtalyan orta saha oyuncusu, skora etki edemedi.

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