Galatasaray işi bitirdi! Transfer hayırlı olsun: Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor

Bu sezon Mauro Icardi, Juan Mata ve Nicolo Zaniolo gibi transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, sezon sonu için de şimdi de hazırlıklarına başladı. Galatasaray yönetimi, Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFERDE TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Sezon başında Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi isimlere imza attıran ve ara transferde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray sezon sonu için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda da yıldız transferlerini sürdürmek istiyor.

LİVERPOOL'UN YILDIZI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Önümüzdeki yaz Galatasaray için yine hareketli günler yaşanacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu Naby Keita için harekete geçti. Galatasaray, İngiliz ekibinden sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Gineli oyuncuyu bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıkan Naby Keita, toplam 486 dakika süre aldı ve skora etki edemedi. 28 yaşındaki Gineli yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.