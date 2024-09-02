Galatasaray, Monaco'dan Ismail Jacobs'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takım, oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun 8 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu açıklanırken, 2.1 milyon euro maaş alacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur." denildi.

MONACO PERFORMANSI

Jakobs'un Monaco ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2021 yılından bu yana Monaco'da forma giyen Jakobs, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı.