İSTANBUL 29°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7079
  • EURO
    21,5016
  • ALTIN
    1273.21
  • BIST100
    4484.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, İstanbul takımlarına karşı üstün
Spor

Galatasaray, İstanbul takımlarına karşı üstün

Galatasaray, bu sezon ligde İstanbul takımlarına karşı oynadığı 6 maçta sadece Beşiktaş'a yenildi.

16 Mayıs 2023 Salı 10:16 - Güncelleme:
Galatasaray, İstanbul takımlarına karşı üstün
ABONE OL

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de İstanbul kulüpleri ile oynadığı 5 maçta galip gelen taraf sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray bu sezon İstanbul takımlarına karşı kurduğu üstünlükle öne çıktı.

İstanbul takımlarından sadece Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılılar, diğer İstanbul kulüpleri ile oynadığı 5 maçı da kazandı.

İSTANBULSPOR'A 102 GOL

Öte yandan bu akşam Cim-bom ile karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor'da lig tarihinde en çok gol yediği rakibi ise yine Galatasaray.

İki takımın oynadığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar rakibine tam 102 gol atarken maç başına 2.3'lük ortalamaya ulaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.