Galatasaray, İstanbul takımlarına karşı üstün

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de İstanbul kulüpleri ile oynadığı 5 maçta galip gelen taraf sarı-kırmızılılar oldu.



Galatasaray bu sezon İstanbul takımlarına karşı kurduğu üstünlükle öne çıktı.

İstanbul takımlarından sadece Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılılar, diğer İstanbul kulüpleri ile oynadığı 5 maçı da kazandı.

İSTANBULSPOR'A 102 GOL

Öte yandan bu akşam Cim-bom ile karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor'da lig tarihinde en çok gol yediği rakibi ise yine Galatasaray.

İki takımın oynadığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar rakibine tam 102 gol atarken maç başına 2.3'lük ortalamaya ulaştı.