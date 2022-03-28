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Spor

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Arike Ogunbowale'den vazgeçti

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Arike Ogunbowale'nin transferinden genel kurulda 2022 yılı bütçesinin reddedilmesi nedeniyle vazgeçildiğini açıkladı.

28 Mart 2022 Pazartesi 17:18 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:18
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Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği Nijerya asıllı ABD'li kadın basketbolcu Arike Ogunbowale'nin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı. Sarı kırmızılı kulüp, transferin Galatasaray Genel Kurulu'nda alınan 2022 yılı bütçe reddi kararı nedeniyle gerçekleşmediğini duyurdu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden "Arike Ogunbowale transferi hakkında bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"27 Mart 2022 tarihinde İstanbul'a gelen Arike Ogunbowale'nin transferinden, 26 Mart 2022 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nda alınan 2022 yılı bütçe reddi kararına istinaden gerçekleşen bütçe kısıtlaması sebebiyle imzalar atılmadan vazgeçmek zorunda kaldığımızı üzülerek kamuoyuna duyururuz."

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