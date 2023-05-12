Galatasaray, İstanbulspor mesaisini sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve koşuyla başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla İstanbulspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.