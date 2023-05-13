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Spor

Galatasaray, İstanbulspor mesaisini sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
Galatasaray, İstanbulspor mesaisini sürdürdü
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Salı günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

-AİLE GÜNÜ DÜZENLENDİ

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen aile günü etkinliğinde bir araya geldi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı teknik heyeti, idari kadrosu, futbolcuları ve ailelerinin katıldığı organizasyonda keyifli bir gün geçirildi.

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