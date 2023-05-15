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Spor

Galatasaray, İstanbulspor mesaisini tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor il karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
Galatasaray, İstanbulspor mesaisini tamamladı
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Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde ederek 73 puan ile Süper Lig'de 1. sırada yer alıyor.

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