Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Konyaspor'la bu transfer için anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Bosnalı orta saha oyuncusu için 3 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro başarı bonusu ödeyecek.

Yapılan anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüze 20 pay maddesi de yer alıyor. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu ile de 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.

BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK!

Konyaspor yönetimi ile görüşen Hadziahmetovic, Beşiktaş için izin istedi. Bosnalı futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmak adına alacağının da yaklaşık 1 milyon euro'luk bölümünü Konyaspor'da bıraktı.

Beşiktaş'ın, Hadziahmetovic'i kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Amir Hadziahmetovic, Galatasaray'ın da gündemindeydi. Sarı-kırmızılıların Boşnak oyuncu için devreye girdiği iddia edilmişti.

