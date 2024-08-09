İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5309
  • EURO
    36,6718
  • ALTIN
    2621.07
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray istemişti! Dünya devine gidiyor
Spor

Galatasaray istemişti! Dünya devine gidiyor

Barcelona, Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'u kadrosuna katmak istiyor. Yıldız sol bekin adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.

9 Ağustos 2024 Cuma 18:34 - Güncelleme:
Galatasaray istemişti! Dünya devine gidiyor
ABONE OL

Galatasaray'ın da gündemine gelen Sergio Reguilon'a dikkat çeken bir talip çıktı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Barcelona, 27 yaşındaki İspanyol sol beki kadrosuna katmak istiyor.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ

Haberde Katalan devinin oyuncunun temsilcisiyle temaslara başladığı ve Reguilon ile ilgili bilgi aldığı yazıldı.

BRENTFORD'DA KİRALIK OYNADI

Tottenham ile bir yıl sözleşmesi kalan Reguilon, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Brentford'da kiralık geçirdi.

İngiliz ekibinde 16 maça çıkan İspanyol oyuncu, 4 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.