Galatasaray'ın da gündemine gelen Sergio Reguilon'a dikkat çeken bir talip çıktı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Barcelona, 27 yaşındaki İspanyol sol beki kadrosuna katmak istiyor.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ

Haberde Katalan devinin oyuncunun temsilcisiyle temaslara başladığı ve Reguilon ile ilgili bilgi aldığı yazıldı.

BRENTFORD'DA KİRALIK OYNADI

Tottenham ile bir yıl sözleşmesi kalan Reguilon, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Brentford'da kiralık geçirdi.

İngiliz ekibinde 16 maça çıkan İspanyol oyuncu, 4 asistlik performans sergiledi.