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Spor

Galatasaray istifalar devam edecek!

Başkan Cengiz, Fatih Terim’in açıklamalarına “Başkanın üzerine laf söylenmez” diyerek tepki gösterdi. Açıklamaları resmi organlardan paylaşılmayan Terim bu olaya çok üzüldü. İstifalar devam edecek...

25.01.2020  01:53 - Güncelleme: 25.01.2020  08:01

ÇAYKUR RİZE ile oynanan kupa maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ‘Arda konusunda yönetimle fikir ayrılığımız var’ açıklamaları Arda Turan krizinin tavan yapmasına neden oldu. Fatih Terim’in flaş açıklamalarından sonra Galatasaray’da birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. İşte tecrübeli çalıştırıcının flaş açıklamalarından sonra G.Saray’da yaşanan gelişmelerin bazıları;

1. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim’in basın toplantısını takip etti. Başkan Cengiz deneyimli çalıştırıcının yönetim ile ilgili açıklamalarına çok sinirlendi.

AÇIKLAMALAR ÜZDÜ

Yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda “G.Saray’da Başkanın üzerine laf söylenmez. Bu tür açıklamalar herkese zarar verir. Bu konu beni çok üzdü ” dedi.

2. G.Saray resmi sitesinde ve sosyal medya hesaplarında Teknik Direktör Fatih Terim’in Çaykur Rizespor maçından sonraki açıklamalarına yer verilmedi.

İLK KEZ UYGULANDI

Sezon geneline baktığımızda Terim’in maç sonrası yaptığı açıklamaların kulüp tarafından paylaşıldığı görünüyor. Fatih Terim’in, Rizespor maçı sonrası açıklamalarının paylaşılmamasına üzüldüğü öğrenildi.

SIRADA KANÇAL VAR

3. Son yönetim kurulu toplantısı sonrası Yöneticiler Özgür Savaş Özüdoğru ve Erol Özmandıracı istifa etmişti. Yönetimde istifaların devam edeceği belirtildi. Başkan Yardımcısı Kaan Kançal ve Emre Erdoğan’ın da istifa etmeye hazırlandığı belirtildi.

(Akşam)

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