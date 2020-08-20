İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2020 Perşembe / 1 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2903
  • EURO
    8,6312
  • ALTIN
    452.013
  • BIST100
    1124.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Jakub Moder ve Lech Poznan kulübüyle her konuda anlaştı
Spor

Galatasaray Jakub Moder ve Lech Poznan kulübüyle her konuda anlaştı

Galatasaray orta saha transferinde 21 yaşındaki Jakub Moder ile anlaşma sağladı. Lech Poznan ile de masaya oturan Sarı-Kırmızılılar transferi bitirdi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:25 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 00:25
ABONE OL

A Spor'un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki ön libero Jakub Moder ve kulübü Lech Poznan ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin ilerleyen günlerde resmileşmesi bekleniyor.

ORTA SAHANIN HER YERİNDE OYNAYABİLİYOR

7 Nisan 1999 tarihinde Szczecinek'te dünyaya gelen Jakub Moder, altyapı kariyerinde Warta Poznan ve Lech Poznan'da top koşturdu. Kiralık olarak Odra Opole'de de forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor.

Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder, U21 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste imza atan Jakub Moder'in Galatasaray'da uzun yıllar ön libero mevkiini doldurması planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.