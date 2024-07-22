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Spor

Galatasaray, Julie Vanloo ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Belçikalı oyuncu Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 01:34 - Güncelleme:
Galatasaray, Julie Vanloo ile sözleşme yeniledi
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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