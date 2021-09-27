Galatasaray kabustan uyandı!

DHA 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:22

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, geriye düştüğü karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 geçmesini bildi. Sırasıyla Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor karşılaşmalarında toplam 10 puan bırakan sarı kırmızılı takım, haftayı kayıpsız geçti.

KAZANIM BÜYÜK

Galatasaray, Göztepe maçında sadece 3 puanı değil başka kazanımlar da elde etti. Tribünlerle takım arasında son dönemde soğuk rüzgarlar esmeye başlarken Göztepe karşılaşmasında tüm buzlar eridi ve birlik sağlandı. Bu birleşmeden sonra galibiyet de geldi.

RUMEN İŞİ!

Galatasaray'da Morutan ilk kez golle buluştu. Yaratıcı bir gole imza atan genç futbolcuya asisti de Cicaldau yaptı. Daha önce Kasımpaşa maçında da Morutan pası vermiş, Cicaldau golü atmıştı. İki Rumen yıldızın arasındaki uyum Galatasaraylı taraftarlara da umut veriyor.

HEDEF MARSİLYA

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu da gol şanssızlığını kırarken Mbaye Diagne de büyük takdir topladı. Galatasaray'da hücum hattındaki birçok oyuncunun moral bulması teknik heyetin de elini güçlendirdi. Sarı-kırmızılılarda şimdi tek hedef Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçı. Teknik heyet maçın şifrelerini çalışmaya başladı.