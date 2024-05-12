Galatasaray, Kadıköy'den gelecek haberi bekleyecek

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray'da gözler bir yandan da Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında olacak.

Galatasaray'ın, Fenerbahçe maçından gelecek sonuca göre şampiyonluğu ilan etme şansı bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.

Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.