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Spor

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Devler Ligi'nde tur atladı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Lüksemburg temsilcisi Racing FC Union'u 4-1 yendi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Devler Ligi'nde tur atladı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, birinci eleme turunda Lüksemburg takımı Racing FC Union'u 4-1 mağlup etti.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda rakibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, organizasyonun eleme turundaki ikinci maçında 7 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşılaşacak.

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