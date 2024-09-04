Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Devler Ligi'nde tur atladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, birinci eleme turunda Lüksemburg takımı Racing FC Union'u 4-1 mağlup etti.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda rakibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, organizasyonun eleme turundaki ikinci maçında 7 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşılaşacak.