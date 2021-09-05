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Spor

Galatasaray, kadın futbol takımı için 22 oyuncuyla anlaştı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, yeni kurulan kadın futbol takımı için 22 futbolcuyla anlaştıklarını açıkladı.

DHA5 Eylül 2021 Pazar 17:28 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 17:28
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, yeni kurulan kadın futbol takımı hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Galatasaray tüm branşlarda olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedefliyor" dedi.

Kadın futbol takımını 1 ay önce kurduklarını söyleyen Epözdemir, "Yaklaşık 1 ay önce kadın futbol takımımızı kurduk. Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli girişimlerde bulunduk. 22 oyuncuyla anlaştık. Takımın teknik direktörlük görevine de eski milli futbolcu Nurcan Çelik'i getirdik. Kendisi çok güçlü bir kadın ve güçlü kadını sembolize ediyor. Zor dönemlerden geçmiş iyi bir Galatasaraylı. Takım satın aldığımız iddiaları gerçek dışı. Sıfırdan takım kurduk. Kadını toplumda öncelikli hale getiren yapıyı öncelik kılmak istiyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da güçlü kadının var olmasını istiyoruz. Galatasaray tüm branşlarda olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedefliyor. Meseleye sosyal sorumluk projesi olarak da bakıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi ile görüşüp anlaştık. Galatasaray'a ait bir sosyal tesis yapacağız. Müsabakalar Küçükçekmece Stadı'nda oynanacak. Önümüzdeki hafta da lansmanı var. TFF'ye başvuruyu yaptık, Süper Lig ya da alt ligde lige başlama yönünde UEFA'dan gelecek karara göre lige başlayacağız." dedi.

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