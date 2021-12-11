Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

DHA 11 Aralık 2021 Cumartesi 23:19 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 23:20

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın RSC Champigny takımını 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Judo Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Kadın Judo Takımı, D Grubu'nda Fransa'nın Orleans Loirent takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia'yı yine 3-2'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar, finalde ise Fransa'dan RSC Champigny ile karşı karşıya geldi. Final müsabakasında rakibini 5-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyon oldu.