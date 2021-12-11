İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Spor

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Judo Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Kadın Judo Takımı, RSC Champigny takımını 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

DHA11 Aralık 2021 Cumartesi 23:19 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 23:20
ABONE OL

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın RSC Champigny takımını 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Judo Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Kadın Judo Takımı, D Grubu'nda Fransa'nın Orleans Loirent takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia'yı yine 3-2'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar, finalde ise Fransa'dan RSC Champigny ile karşı karşıya geldi. Final müsabakasında rakibini 5-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyon oldu.

  • galatasaray
  • galatasaray kadın judo takımı
  • Judo Şampiyonlar Ligi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.