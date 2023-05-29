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Spor

Galatasaray kafilesi Ankara'ya ulaştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:49 - Güncelleme:
Galatasaray kafilesi Ankara'ya ulaştı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Buruk, fotoğraf çektirdiği bazı taraftarların formalarını imzaladı.

Galatasaray kafilesi, havalimanından ayrılarak kalacağı otele geçti. Otelde kafileye 1905 AGS Başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçek takdim edildi.

Eryaman Stadı'nda yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

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