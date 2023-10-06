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Spor

Galatasaray kafilesi Antalya'ya ulaştı

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, kente ulaştı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 18:34 - Güncelleme:
Galatasaray kafilesi Antalya'ya ulaştı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yarın karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular ve teknik heyet, taraftarın sevgi gösterisi altında takım otobüsüne geçti.

Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

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