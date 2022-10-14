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Spor

Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

DHA14 Ekim 2022 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Galatasaray kafilesi Kayseri'de
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.

Galatasaray, yarın konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı için saat 18:20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlarve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

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