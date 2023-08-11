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Spor

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 20:48 - Güncelleme:
Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar ise meşaleler eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı takım, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Mondihome Kayserispor-Galatasaray maçı, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.

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