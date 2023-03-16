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Spor

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı maç için Konya'ya geldi.

AA16 Mart 2023 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, bazı futbolcular ile teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verirken, uzun süre takım lehine tezahürat yaptı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra kentte konaklayacağı otele gitmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 24 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 60 puanla zirvede yer aldı.

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